 У сервісному центрі МВС Первомайська відкрили навчальний клас для людей з інвалідністю

У Первомайську відкрили інклюзивний клас для підготовки до іспитів на водійські права

У Первомайську на базі територіального сервісного центру МВС запрацював інклюзивний навчальний клас, де люди з інвалідністю зможуть готуватися до складання іспитів на отримання водійського посвідчення.

Про це повідомили у виконавчму комітеті Первомайської міської ради.

Також відвідувачі на першому поверсі можуть скласти теоретичний іспит, сфотографуватися, отримати або обміняти посвідчення водія.

— Простір облаштували з урахуванням вимог доступності — щоб забезпечити зручність навчання та пересування для всіх відвідувачів. У громаді наголошують, що це практичний крок до впровадження безбар’єрного середовища у сфері надання сервісних послуг, – зазначили у виконкомі.

У центрі також запроваджено пріоритетне обслуговування для людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують, військовослужбовців, а також родин загиблих захисників і захисниць.

У Первомайську відкрили інклюзивний клас МВС. Фото: виконком

Нагадаємо, що у лютому 2026 року у сервісному центрі МВС у Миколаєві облаштували адаптований простір для людей, які ходять на колісному кріслі. Відтепер вони можуть скласти теоретичний іспит та отримати посвідчення водія.

Наприкінці січня МикВісті опублікували матеріал «Як працює автошкола для людей з інвалідністю і чому скласти теоретичний іспит у Миколаєві досі проблема», у якому розповіли, що будівля сервісного центру МВС у місті не пристосована для людей з інвалідністю. Тоді ми повідомляли, що люди, які пересуваються на колісних кріслах, не могли скласти теоретичний іспит та навіть отримати посвідчення водія, оскільки простір залишався недоступним. У регіональному сервісному центрі МВС нам відповіли, що наразі неможливо зробити простір доступним, оскільки будівля старша за 50 років. Згодом ми звернулися за коментарем до міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, який пообіцяв зустрітися з керівником регіонального сервісного центру МВС Геннадієм Погорєловим, щоб розв'язати це питання.

