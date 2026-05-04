 Берлін заборонив символіку РФ та Білорусі

У Берліні заборонили російську та білоруську символіку: чого не буде 8 та 9 травня

У Берліні заборонили прапори Росії, Білорусії СРСР та Чечні та військову символіку Z і V.

Про це повідомляє німецькому виданню Berliner Morgenpost.

Під обмеження також потрапили «георгіївські стрічки», портрети російських та білоруських лідерів, виконання воєнних пісень і мапи, де окуповані території України зображені як російські.

Завдяки зверненням українських організацій прапори України не забороняли. Обмеження не стосуються лише дипломатів і ветеранів Другої світової війни.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть з’явитися під час параду в Москві 9 травня.

