У Берліні заборонили російську та білоруську символіку: чого не буде 8 та 9 травня
- Таміла Ксьонжик
21:51, 04 травня, 2026
У Берліні заборонили прапори Росії, Білорусії СРСР та Чечні та військову символіку Z і V.
Про це повідомляє німецькому виданню Berliner Morgenpost.
Під обмеження також потрапили «георгіївські стрічки», портрети російських та білоруських лідерів, виконання воєнних пісень і мапи, де окуповані території України зображені як російські.
Завдяки зверненням українських організацій прапори України не забороняли. Обмеження не стосуються лише дипломатів і ветеранів Другої світової війни.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть з’явитися під час параду в Москві 9 травня.
