«Вартові морських глибин«: Очаківська військова частина відзначила 32-гу річницю створення

У вівторок, 5 травня, свою річницю відзначив 84-й Арсенал мінного, торпедного та трального озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України — військова частина А2637.

Про це повідомила Очаківська міська рада.

Історія підрозділу розпочалася у 1994 році, коли на базі об’єднаного складу озброєння та авіаційно-технічної бази була сформована база зберігання та обслуговування Управління озброєння ВМС, повідомили там. Саме 5 травня 1994 року особовий склад склав присягу на вірність народу України, що і стало офіційною датою народження частини».

«В умовах нинішньої війни фахівці частини виконують завдання будь-якої складності, демонструючи стійкість та високий професіоналізм. Їхня робота – це невидимий, але міцний щит, що захищає наші морські рубежі, суходіл та повітряний простір. Військовослужбовці А2637 несуть цілодобове бойове чергування, забезпечуючи спокій мешканців нашої громади та даючи гідну відсіч ворогу, запобігаючи висадці десанту чи проникненню диверсійних груп на наше узбережжя», — йдеться у повідоменні.

Очаківська військова частина відзначила 32-гу річницю створення, фото: Очаківська міська рада Очаківська військова частина відзначила 32-гу річницю створення, фото: Очаківська міська рада

З нагоди свята військовослужбовці отримали відзнаки Міністерства оборони України: «Хрест Військово-Морських Сил», «Хрест пошани» та «Воєнний хрест». Також воїни були нагороджені відзнаками Головнокомандувача ЗС України «За сумлінну службу», грамотами та цінними подарунками від Командувача ВМС ЗСУ.

Водночас за значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни та вірність присязі медаллю «Золотий Тризуб» від Міністра оборони України та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗС України «Хрест Військова Честь» нагородили начальника 84-го Арсеналу мінного, торпедного та трального озброєння, капітана 1 рангу Віталія Харченко.

Очаківська військова частина відзначила 32-гу річницю створення, фото: Очаківська міська рада Очаківська військова частина відзначила 32-гу річницю створення, фото: Очаківська міська рада Очаківська військова частина відзначила 32-гу річницю створення, фото: Очаківська міська рада

«Бажаємо захисникам міцного здоров’я, незламного бойового духу та нових здобутків у служінні українському народові», — додали у міській раді.

Командир військової частини А2637 Віталій Харченко, у свою чергу, подякував міській владі та жителям Очаківської громади за підтримку.

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».