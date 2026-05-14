У Миколаївському зоопарку підростає рідкісне дитинча валабі-альбіноса

Малюк валабі у сумці мами. Фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаївському зоопарку народився малюк рудо-сірого валабі-альбіноса. Він вже частіше визирає із сумки мами та досліджує вольєр.

Про це розповіла заступниця завідувача копитно-хоботного відділу Олена Коваль, пише «Суспільне».

Самку на ім’я Маня привезли до Миколаєва вже вагітною у 2025 році. Перші ознаки появи малюка працівники зоопарку помітили 1 березня. Зараз мама з дитинчам мешкають у спільному вольєрі разом із патагонськими марами.

—Маня у нас молоденька. Вона до нас приїхала з екопарку «Ковалівка» у 2025 році, — розповіла Олена Коваль.

За словами фахівців, малюк проявляє все більше цікавості до навколишнього середовища, але більшу частину часу ще проводить у сумці матері та харчується молоком. Стать дитинчати поки не визначили, тому імені воно ще не має. Наразі йому приблизно шість місяців, а остаточно покинути сумку валабі зможе у віці від шести до дев’яти місяців.

Фахівчиня зазначає, що у природі тваринам-альбіносам виживати складніше через відсутність природного маскування. Втім, у зоопарку малюку нічого не загрожує.

Раніше Одеський та Миколаївський зоопарки відзвітували про народження дитинчат. В Одесі зоопарк поповнився телятами рідкісної угорської сірої худоби, а в Миколаєві на світ з’явилися одразу четверо малюків пуми.

