Якість, визнана світом: ЧНУ імені Петра Могили підтверджує статус лідера освіти Півдня України

ЧНУ імені Петра Могили

Сьогодні вища освіта вимагає від університетів постійного розвитку, міжнародної співпраці та активної наукової роботи. Протягом першої половини 2026 року відомі українські та закордонні рейтингові агентства оприлюднили результати нових досліджень. Усі вони показують одну чітку тенденцію: Чорноморський національний університет імені Петра Могили залишається головним закладом вищої освіти в регіоні та впевнено входить до числа найкращих університетів України.

Головним підтвердженням цього успіху стали результати Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року (https://osvita.ua/vnz/rating/25716). Він об’єднав показники найвпливовіших національних оцінок, серед яких і відомий рейтинг «Топ-200 Україна». У цьому великому списку ЧНУ імені Петра Могили посів 58 місце серед усіх українських вишів.

Цей результат став найкращим серед усіх університетів Миколаєва. Крім того, університет показав високий рівень і на рівні всього регіону, посівши почесне 7-ме місце серед закладів вищої освіти Півдня України. Такі результати є прямим свідченням збалансованого розвитку закладу, високої кваліфікації професорсько-викладацького складу та затребуваності випускників на ринку праці.

Сучасний університет не можна уявити без виходу на міжнародний рівень. Активна робота ЧНУ імені Петра Могили цього року відзначена у відомих світових рейтингах:

Основою будь-якого рейтингового успіху є реальні наукові досягнення. Показники науково-дослідницької діяльності ЧНУ імені Петра Могили демонструють якісне зростання:

університет посів 1-ше місце на Миколаївщині та 64-те місце в Україні серед 200 університетів України в Національному академічному рейтингу «Топ-200 Україна 2026». Підтверджує якість навчання, науковий потенціал вишу та високу оцінку діяльності закладу на національному рівні;

67-ме місце серед 219 закладів вищої освіти України за рейтингом Scopus 2026 року

46-те місце серед 75 українських закладів вищої освіти, які увійшли до Scimago Institutions Rankings

Низка високих результатів у національних та міжнародних рейтингах, зафіксована з початку 2026 року, є підсумком системної роботи всієї університетської спільноти, оновлення навчальних лабораторій та створення зручного простору для розвитку молоді.

Диплом Чорноморського національного університету імені Петра Могили – це верифікований міжнародною спільнотою знак якості, який відкриває широкі перспективи для побудови успішної кар'єри.

Дізнатися більше про умови вступу, отримати консультацію щодо спеціальностей, подання документів та особливостей вступної кампанії можна у Приймальній комісії ЧНУ імені Петра Могили:

Номер телефону: +38 (096) 060-60-84, (0512) 76-92-87

Електронна пошта: [email protected]

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