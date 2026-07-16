Якість, визнана світом: ЧНУ імені Петра Могили підтверджує статус лідера освіти Півдня України
- Пресреліз
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- Медіацентр ЧНУ імені Петра Могили
Сьогодні вища освіта вимагає від університетів постійного розвитку, міжнародної співпраці та активної наукової роботи. Протягом першої половини 2026 року відомі українські та закордонні рейтингові агентства оприлюднили результати нових досліджень. Усі вони показують одну чітку тенденцію: Чорноморський національний університет імені Петра Могили залишається головним закладом вищої освіти в регіоні та впевнено входить до числа найкращих університетів України.
Головним підтвердженням цього успіху стали результати Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року (https://osvita.ua/vnz/rating/25716). Він об’єднав показники найвпливовіших національних оцінок, серед яких і відомий рейтинг «Топ-200 Україна». У цьому великому списку ЧНУ імені Петра Могили посів 58 місце серед усіх українських вишів.
Цей результат став найкращим серед усіх університетів Миколаєва. Крім того, університет показав високий рівень і на рівні всього регіону, посівши почесне 7-ме місце серед закладів вищої освіти Півдня України. Такі результати є прямим свідченням збалансованого розвитку закладу, високої кваліфікації професорсько-викладацького складу та затребуваності випускників на ринку праці.
Сучасний університет не можна уявити без виходу на міжнародний рівень. Активна робота ЧНУ імені Петра Могили цього року відзначена у відомих світових рейтингах:
- це єдиний заклад Миколаївщини в рейтингу QS World University Rankings: Europe 2026 (https://www.topuniversities.com/europe-university-rankings?countries=ua). Входження до цього престижного європейського рейтингу підтвердило відповідність освітніх програм університету суворим стандартам якості та високий рівень міжнародної академічної мобільності;
- 71-ше місце серед 290 університетів України в рейтингу Webometrics Ukraine 2026 (https://www.webometrics.online/webometrics-ukraine). Результати дослідження зафіксували лідерські позиції університету за рівнем відкритості, публікаційної активності у вебмережі та цитованості наукових праць;
- 45-те місце серед 163 українських закладів вищої освіти в глобальному списку світового рейтингу Best Universities in the World for International Students 2026 від порталу StudyAbroadAide (https://studyabroadaide.com). Окремим досягненням стало офіційне включення закладу до світового рейтингу університетів для іноземців. Це підкреслює наявність англомовних програм та комфортні умови для здобуття освіти представниками різних країн світу;
- 40-ве місце в Україні в Міжнародному рейтингу «Top Universities in Ukraine» від платформи uniRank. Показник визначає відкритість університету, якість його вебресурсів та популярність вишу в інтернет-просторі.
Основою будь-якого рейтингового успіху є реальні наукові досягнення. Показники науково-дослідницької діяльності ЧНУ імені Петра Могили демонструють якісне зростання:
- університет посів 1-ше місце на Миколаївщині та 64-те місце в Україні серед 200 університетів України в Національному академічному рейтингу «Топ-200 Україна 2026». Підтверджує якість навчання, науковий потенціал вишу та високу оцінку діяльності закладу на національному рівні;
- 67-ме місце серед 219 закладів вищої освіти України за рейтингом Scopus 2026 року (https://osvita.ua/vnz/rating/96741). Університет закріпив свої позиції за індексом Гірша та кількістю наукових публікацій, що індексуються в цій міжнародній наукометричній базі даних. Це свідчить про високу актуальність досліджень миколаївських науковців та їхній вагомий внесок у науку;
- 46-те місце серед 75 українських закладів вищої освіти, які увійшли до Scimago Institutions Rankings. Входження до цього авторитетного міжнародного рейтингу оцінює не лише сухі статистичні дані публікацій, а й соціокультурний та інноваційний вплив університету, підтверджуючи його наукову вагу на міжнародній арені.
Низка високих результатів у національних та міжнародних рейтингах, зафіксована з початку 2026 року, є підсумком системної роботи всієї університетської спільноти, оновлення навчальних лабораторій та створення зручного простору для розвитку молоді.
Диплом Чорноморського національного університету імені Петра Могили – це верифікований міжнародною спільнотою знак якості, який відкриває широкі перспективи для побудови успішної кар'єри.
Дізнатися більше про умови вступу, отримати консультацію щодо спеціальностей, подання документів та особливостей вступної кампанії можна у Приймальній комісії ЧНУ імені Петра Могили:
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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Медіацентр ЧНУ імені Петра Могили
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