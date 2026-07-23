Громадські організації Миколаївщини запрошують подати проєкти з навчання та працевлаштування мешканців

Громадські організації Миколаївщини запрошують подати проєкти з навчання та працевлаштування, фото Skills4Recovery

Мультидонорська ініціатива Skills4Recovery оголосила конкурс проєктів, спрямованих на професійне навчання та працевлаштування мешканців Миколаївської області. Подати заявку громадські організації можуть до 31 липня 2026 року.

Про це йдеться в умовах відкритого конкурсу проєктних пропозицій «Інклюзивний перехід до зайнятості в Миколаївській області».

До участі запрошують неприбуткові організації, які працюють у Миколаївській області. Запропоновані ними пілотні ініціативи мають допомагати жителям регіону отримувати професійні навички, знаходити роботу та закріплюватися на ринку праці.

Особливу увагу організатори конкурсу пропонують приділити жінкам та іншим категоріям населення, які стикаються з перешкодами в доступі до навчання і працевлаштування.

Проєкти планують реалізувати з вересня до грудня 2026 року. Розмір можливого фінансування в умовах конкурсу не зазначений.

Які проєкти можна подавати

Проєктні пропозиції мають охоплювати один або декілька пріоритетних напрямів:

посилення економічної спроможності жінок через взаємопідтримку, наставництво та кар’єрне консультування;

професійне навчання і розвиток навичок, які відповідають потребам місцевого ринку праці;

створення умов для участі людей у навчанні та працевлаштуванні, зокрема надання послуг із догляду за дітьми та іншої практичної підтримки;

розвиток співпраці між роботодавцями, службами зайнятості, закладами професійної освіти та іншими установами;

удосконалення механізмів підбору роботи відповідно до навичок кандидатів і потреб роботодавців;

сприяння сталому працевлаштуванню учасників.

Заходи можна проводити очно, онлайн або у змішаному форматі.

Під час підготовки заявки організація має показати, як співпрацюватиме з місцевими та регіональними органами влади, службами зайнятості, роботодавцями, закладами професійної освіти, організаціями, які підтримують ветеранів, та іншими зацікавленими сторонами.

Проєкти повинні враховувати як потреби цільових груп, так і запити місцевого бізнесу.

Хто може взяти участь

Подати заявку може громадська організація, яка офіційно зареєстрована в Миколаївській області або має тут зареєстрований відокремлений підрозділ — філію чи представництво.

Організація також повинна:

мати щонайменше три роки досвіду реалізації проєктів у сферах, що відповідають цілям конкурсу;

мати кваліфіковану команду для роботи в Миколаївській області;

продемонструвати фінансову й адміністративну спроможність;

мати щонайменше одного працівника з досвідом фінансового та адміністративного управління;

мати належну систему внутрішнього контролю;

дотримуватися законодавства, етичних принципів та антикорупційних стандартів.

Які документи необхідно підготувати

Пакет документів потрібно подати англійською мовою. До нього мають увійти:

проєктна пропозиція обсягом від двох до п’яти сторінок;

орієнтовний бюджет;

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

статут або інший установчий документ організації;

підтвердження статусу неприбуткової організації;

опис системи фінансового управління та внутрішнього контролю;

внутрішні процедури проведення закупівель, якщо вони є.

У проєктній пропозиції необхідно описати мету, конкретні цільові групи, підхід до реалізації, заплановані заходи, залучених партнерів, очікувані результати, моніторинг та комунікаційний супровід.

Організатори зазначають, що допускають використання машинного перекладу. Це не впливатиме негативно на оцінювання заявки.

Як подати заявку

Документи потрібно надіслати до 23:59 31 липня 2026 року за київським часом на електронну адресу [email protected].

У темі листа необхідно зазначити: Open Call – Mykolaiv – Inclusive Labour Market Transition.

На цю ж адресу можна надсилати додаткові запитання, використовуючи аналогічну тему листа.

Заявки оцінюватимуть за відповідністю цілям конкурсу, розумінням потреб учасників і місцевого ринку праці, реалістичністю запропонованого підходу, рівнем співпраці з партнерами, спроможністю організації, а також якістю моніторингу та комунікації.

Повідомити учасників про результати відбору планують до середини серпня 2026 року.

Відібрана організація повинна буде відстежувати результати проєкту та забезпечувати його інформаційний супровід, зокрема збирати історії учасників і візуальні матеріали. Під час комунікації необхідно дотримуватися вимог щодо інформованої згоди, захисту учасників і персональних даних.

Подання заявки не гарантує її відбору або отримання фінансування. Skills4Recovery також залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та відхилити будь-яку або всі заявки без пояснення причин.

Що відомо про Skills4Recovery

Мультидонорська ініціатива Skills4Recovery підтримує професійне навчання та перепідготовку працівників у п’яти секторах, важливих для відновлення України: будівництві, транспорті, сільському господарстві, сфері послуг і виробництві.

Програма має допомагати людям здобувати актуальні для працевлаштування навички, а роботодавцям — знаходити кваліфікованих працівників.

Ініціативу спільно фінансують Європейський Союз, Німеччина, Польща, Естонія та Данія. Її реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH і Solidarity Fund PL. Програма діє по всій Україні та триватиме до грудня 2026 року.