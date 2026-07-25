Укрзалізниця посилює захист прифронтових вокзалів від FPV-дронів

Укрзалізниця посилює захист вокзалів від FPV-дронів. Фото Укрзалізниця

«Укрзалізниця» розпочала посилення захисту прифронтових вокзалів від атак FPV-дронів через розширення зони ураження з боку російських військ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спеціальні моніторингові групи та профільні команди компанії розгортають захисні конструкції на залізничних об'єктах для безпеки пасажирів і працівників.

У зв'язку з загрозою пасажирів закликають дотримуватися правил безпеки та під час сигналу повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від будівель вокзалів та рухомого складу.

Також зазначимо, що після масованої російської атаки в ніч на 6 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій запровадила обмеження руху на окремих ділянках залізниці у Київській області. Через це Укрзалізниця повідомила про значні затримки пасажирських поїздів та зміни в організації руху.