 Укрзалізниця посилює захист прифронтових вокзалів від FPV-дронів

  • субота

    25 липня, 2026

  • 17.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 липня , 2026 субота

  • Миколаїв • 17.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 4:25, 25 липня, 2026

Укрзалізниця посилює захист прифронтових вокзалів від FPV-дронів

Укрзалізниця посилює захист вокзалів від FPV-дронів. Фото УкрзалізницяУкрзалізниця посилює захист вокзалів від FPV-дронів. Фото Укрзалізниця

«Укрзалізниця» розпочала посилення захисту прифронтових вокзалів від атак FPV-дронів через розширення зони ураження з боку російських військ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спеціальні моніторингові групи та профільні команди компанії розгортають захисні конструкції на залізничних об'єктах для безпеки пасажирів і працівників.

У зв'язку з загрозою пасажирів закликають дотримуватися правил безпеки та під час сигналу повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів або відходити на безпечну відстань від будівель вокзалів та рухомого складу.

Також зазначимо, що після масованої російської атаки в ніч на 6 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій запровадила обмеження руху на окремих ділянках залізниці у Київській області. Через це Укрзалізниця повідомила про значні затримки пасажирських поїздів та зміни в організації руху.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Миколаїв

У Ковалівці на Миколаївщині збирають 300 тонн вишні з саду на 90 тис. дерев
Громадські організації Миколаївщини запрошують подати проєкти з навчання та працевлаштування мешканців
Миколаївський велогонщик став майстром спорту України
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зупинили відбудову гімназії №2, на яку вже витратили майже ₴100 млн

Юлія Бойченко
новини
«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

Аліна Квітко
новини
У Миколаївській ОВА після двох невдалих спроб уклали договір на ₴6,6 млн на оздоровлення військових та їхній сімей

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві сформували робочу групу для розробки правил розміщення реклами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївський велогонщик став майстром спорту України
Громадські організації Миколаївщини запрошують подати проєкти з навчання та працевлаштування мешканців
У Ковалівці на Миколаївщині збирають 300 тонн вишні з саду на 90 тис. дерев

Міндовкілля вже майже два роки не може понизити заповідний статус Андріївського урочища, де згоріло 900 гектарів лісу

У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради

10 годин тому

«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук

Головне сьогодні