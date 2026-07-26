На Львівщині стався землетрус магнітудою 2,8. Скриншот з сайту Головного центру спеціального контролю

Вранці 26 липня на території Пустомитівської міської громади Львівського району стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 05:24. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу села Малинівка на глибині 4 кілометри.

За словами фахівців, за класифікацією цей землетрус належить до ледве відчутних.

У Головному центрі спеціального контролю також закликали людей, які відчули поштовхи, повідомити про це через спеціальну форму. Ці дані допоможуть науковцям уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Нагадаємо, що у Полтавській області в суботу, 28 березня, стався незначний землетрус магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера).