На Львівщині стався землетрус магнітудою 2,8
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- Аліна КвіткоРепортерка
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Вранці 26 липня на території Пустомитівської міської громади Львівського району стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Підземні поштовхи зареєстрували о 05:24. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу села Малинівка на глибині 4 кілометри.
За словами фахівців, за класифікацією цей землетрус належить до ледве відчутних.
У Головному центрі спеціального контролю також закликали людей, які відчули поштовхи, повідомити про це через спеціальну форму. Ці дані допоможуть науковцям уточнити енергетичні параметри землетрусу.
Нагадаємо, що у Полтавській області в суботу, 28 березня, стався незначний землетрус магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера).
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