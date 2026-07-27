На узбережжі Чорного моря розквітла одна з найрідкісніших рослин України
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У Національному природному парку «Тузлівські лимани» розпочалося цвітіння мачка жовтого (Glaucium flavum) — однієї з найрідкісніших рослин України, занесеної до Червоної книги.
Про це повідомили на сторінці національного природного парку.
Мачок жовтий належить до родини макових і росте лише у вузькій прибережній смузі вздовж Чорного моря та лиманів. У межах парку його популяції збереглися лише на двох ділянках піщаного пересипу, де природні екосистеми майже не зазнали впливу людини.
У парку зазначають, що рослина є надзвичайно вразливою через вузькі екологічні вимоги та низьку схожість насіння. Найбільшу загрозу для її існування становлять руйнування прибережних екосистем, рекреаційне навантаження та збирання рослин.
Фахівці наголошують, що охорона мачка жовтого є важливою не лише для збереження окремого виду, а й унікальних природних комплексів українського узбережжя. Саме тому природоохоронці закликають берегти існуючі заповідні території та розширювати мережу природоохоронних зон вздовж морського узбережжя.
У Нацпарку також звернули увагу, що яскраво-жовті квіти мачка на тлі синього неба й моря символічно нагадують кольори українського прапора.
Нагадаємо, що на Одещині до нацпарку «Тузлівські лимани» прилетіла рекордна кількість фламінго.
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