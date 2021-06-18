На послематчевой пресс-конференции, 18 июня, нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко подшутил над португальцем Криштиану Роналду и французом Полем Погба за акцию против спонсоров Евро-2020 — «Coca-Cola» и «Heineken».

На Евро стал популярен флешмоб, когда футболисты убирают со стола для пресс-конференций спонсорские напитки, которые, по их мнению, не являются полезными.

Андрей Ярмоленко наоборот демонстративно придвинул бутылки к себе.

— Можно я кое-что сделаю? Я видел, там Роналду убрал кока-колу — я поставлю ее здесь, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!, — пошутил Андрей Ярмоленко.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 командам на Евро-2020 с просьбой не прятать спонсорские бутылки во время пресс-конференций.

Напомним, сборная Украины во втором матче группового турнира одолела Северную Македонию со счетом 2:1.