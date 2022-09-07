Детские юношеские спортивные школы Николаева переведены на тренировки онлайн и в безопасные места за пределами города.

Об этом сообщила начальник управления физической культуры и спорта Ирина Бондаренко.

По ее словам, уже завершена комплектация николаевской ДЮСШ на 2022-2023 учебный год. Так, 353 из 505 воспитанников ДЮСШ по единоборствам подтвердили намерение продолжить тренировку. В ДЮСШ №7 было 419 воспитанников, подтвердили свою тренировку 152, в ДЮСШ №3 было 577 воспитанников, подтвердили свою тренировку 240.

Из 626 юных спортсменов ДЮСШ №1 в новом учебном году будут повышать свое мастерство 215.

При этом Ирина Бондаренко отметила, что в соответствии с рекомендациями профильного министерства группы в спортшколах должны комплектоваться при наличии 50 процентов воспитанников.

Ранее сообщалось, что еще 9 заведений общего среднего образования в Николаеве планируют превратить в гимназии. Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Николаевского горсовета во вторник, 6 сентября.