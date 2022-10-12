«Шахтер» потерял победу над «Реалом» в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Спасительный гол гости стадиона в Варшаве забили на пятой компенсированной минуте.

Команды проводили второй очный поединок через неделю, сообщает «Общественное».

5 октября «Реал» на домашней арене одержал минимальную победу над «Горняками» (2:1) и закрепился в статусе лидера квартета «F» с максимальным показателем в девять очков. «Шахтер» остался вторым с очком превосходства немецкому «Лейпцигу».

Второй матч между командами в Варшаве должен был стать вторым в Лиге чемпионов для украинского голкипера «Сливочных» Андрея Лунина. На прошлой неделе дебютировал в главном клубном евротурнире на фоне травмы первого номера «Реала» Тибо Куртуа, который не успел восстановиться до встречи четвертого тура.

Матч «Шахтера» в Варшаве вызвал ажиотаж среди местной публики. Болельщики устроили визуальный перформанс в поддержку Украины, что восьмой месяц противостоит полномасштабному вторжению России.

Напомним, николаевский спортсмен Алексей Середа стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду.