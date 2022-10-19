На чемпионате Украины по фехтованию на саблях среди молодежи николаевские саблистки Валерия Проченко и Александра Бондарь завоевали призовые места.

Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.

Золото на соревнованиях завоевала харьковчанка Дарья Гонцова, победившая саблисток из Николаева — Проченко в финале, Бондарь в полуфинале.

Чемпионат Украины прошел 18 октября в учебно-спортивном комплексе Львовского государственного университета имени Ивана Боберского. Это первые соревнования для саблистов с самого начала полномасштабной войны, отмечают в Федерации.

Всего в соревновании приняли участие 54 участника из Николаева, Одессы, Харькова, Черкасс, Нетешина, Ровно и Киева.

Ранее сообщалось, что николаевские боксерки Татьяна Кравчук и Нина Карпенко одержали победу на чемпионате Украины.