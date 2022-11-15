Николаевские спортсменки завоевали золото и серебро на Чемпионате Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек.

Об этом сообщает «Суспільне».

Соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек до 15 лет прошли в Збараже с 9 по 13 ноября. Участие приняли 600 спортсменов из 23 областей Украины. Соревновались спортсмены в 12 весовых категориях на трех коврах.

Спортсменки николаевской детско-юношеской спортивной школы № 7 завоевали золото и серебро чемпионата Украины по вольной борьбе.

Юлия Голговская стала чемпионкой национального первенства, добыв в борьбе золото в весовой категории 42 кг. Диана Шуляк завоевала серебро в весовой категории 62 кг.

Тренируют девушек заслуженные тренеры Украины по вольной борьбе А. Антоненко и Е. Караневский.

Напомним, что Николаевские боксерки Татьяна Кравчук и Нина Карпенко одержали победу на чемпионате Украины.