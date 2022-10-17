Николаевские боксерки Татьяна Кравчук и Нина Карпенко одержали победу на чемпионате Украины.

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета Украины по Николаевской области.

В Ровно состоялся чемпионат Украины по боксу среди мужчин и женщин в возрасте до 22 лет. Соревнования продолжались с 12 по 16 октября.

Спортсменки Николаевской детско-юношеской спортивной школы по единоборствам Татьяна Кравчук и Нина Карпенко завоевали «золото» в весовых категориях 57 и 81 килограмм соответственно. Чемпионок Украины тренируют Николай Хаджиогло и Галина Вороблевская.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд из разных уголков Украины.

Напомним, что в городе Тернополь со 2 по 6 октября продолжался Чемпионат Украины по парусному спорту среди юниоров. В соревнованиях николаевские спортсмены заняли призовые места.