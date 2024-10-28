Тренерка з Миколаєва увійшла до технічного комітету FIG зі стрибків на батуті
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:45, 28 жовтня, 2024
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Відома миколаївська тренерка зі стрибків на батуті, член виконавчого комітету Федерації гімнастики України Тетяна Шуйська обрана до технічного комітету Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
Рішення було затверджено на 85-му Конгресі FIG 25 жовтня, який проходив у Катарі.
Кандидатуру Тетяни Шуйської було обрано шляхом голосування. Крім неї, на обрання претендували ще двоє представників Української федерації гімнастики — головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк та представниця художньої гімнастики Олена Дмитраш. Однак їм потрапити до комітету не вдалось.
Зазначимо, що Тетяна Шуйська брала участь на Олімпіаді в Токіо у складі вищого журі фіналу Ігор.
Шуйська була тренеркою відомого миколаївського спортсмена чемпіона Європи-2008 та світу-2009 серед юніорів, чемпіона І Юнацьких Олімпійських ігор-2010 зі стрибків на батуті Олександра Сатіна. Він завершив спортивну карʼєру в 2015 році.
Нагадаємо, мер Олександр Сєнкевич нагородив за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування тренерку рапіристки Полозюк Ларису Павленко.
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