Тренерка з Миколаєва увійшла до технічного комітету FIG зі стрибків на батуті

Тетяна Шуйська, фото: Українська федерація гімнастики

Відома миколаївська тренерка зі стрибків на батуті, член виконавчого комітету Федерації гімнастики України Тетяна Шуйська обрана до технічного комітету Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Рішення було затверджено на 85-му Конгресі FIG 25 жовтня, який проходив у Катарі.

Кандидатуру Тетяни Шуйської було обрано шляхом голосування. Крім неї, на обрання претендували ще двоє представників Української федерації гімнастики — головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Юрій Голяк та представниця художньої гімнастики Олена Дмитраш. Однак їм потрапити до комітету не вдалось.

Скриншот з офіційного сайту FIG

Зазначимо, що Тетяна Шуйська брала участь на Олімпіаді в Токіо у складі вищого журі фіналу Ігор.

Шуйська була тренеркою відомого миколаївського спортсмена чемпіона Європи-2008 та світу-2009 серед юніорів, чемпіона І Юнацьких Олімпійських ігор-2010 зі стрибків на батуті Олександра Сатіна. Він завершив спортивну карʼєру в 2015 році.

Нагадаємо, мер Олександр Сєнкевич нагородив за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування тренерку рапіристки Полозюк Ларису Павленко.