Миколаївські спортсмени вибороли 6 медалей на Кубку світу з фехтування на візках
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- Марія Хаміцевич
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14:39, 11 листопада, 2024
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В італійському місті Піза закінчилися змагання Кубку світу з фехтування на візках. Вони відбулися 5-11 листопада. У складі збірної команди від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» взяли участь два спортсмени — Олег Науменко та Олексій Закусилов.
Як повідомили у регіональному центрі «Інваспорт», в останній день проходили командні змагання.
Олег Науменко виборов срібну медаль у змаганнях на шпазі та бронзову на рапірі.
Олексій Закусилов став бронзовими призером у командній рапірі.
У підсумку, на Кубку світу в Італії, миколаївські фехтувальники здобули шість медалей: одну золоту, дві срібні та три бронзові.
Нагадаємо, що у лютому цього року миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
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