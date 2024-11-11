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Миколаївські спортсмени вибороли 6 медалей на Кубку світу з фехтування на візках

Миколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: ІнваспортМиколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: Інваспорт

В італійському місті Піза закінчилися змагання Кубку світу з фехтування на візках. Вони відбулися 5-11 листопада. У складі збірної команди від Миколаївського регіонального центру «Інваспорт» взяли участь два спортсмени — Олег Науменко та Олексій Закусилов.

Як повідомили у регіональному центрі «Інваспорт», в останній день проходили командні змагання.

Олег Науменко виборов срібну медаль у змаганнях на шпазі та бронзову на рапірі.

Олексій Закусилов став бронзовими призером у командній рапірі.

У підсумку, на Кубку світу в Італії, миколаївські фехтувальники здобули шість медалей: одну золоту, дві срібні та три бронзові.

Миколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: ІнваспортМиколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: Інваспорт
Миколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: ІнваспортМиколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: Інваспорт
Миколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: ІнваспортМиколаївські спортсмени на Кубку світу з фехтування на візках, фото: Інваспорт

Нагадаємо, що у лютому цього року миколаївські спортсмени здобули вісім медалей на чемпіонаті України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.

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