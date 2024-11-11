Миколаївські бадмінтоністи здобули три бронзи Чемпіонату України
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- Марія Хаміцевич
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17:42, 11 листопада, 2024
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У Києві завершився Чемпіонат України з бадмінтону, який проходив 7-10 листопада. В ньому взяли участь 90 учасників із шести регіонів України, зокрема й Миколаївщини.
Про це повідомляє Федерація Бадмінтону Миколаївської області.
Миколаївські спортсмени завоювали три бронзові медалі чемпіонату:
- Владислав Кунін — чоловіча одиночна;
- Марія Корягіна — жіноча одиночна;
- Поліна Ткач — змішана парна.
Нагадаємо, що миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді. Змагання проходили 23-31 жовтня в Бахрейні. Зазначається, що на Гімназіаді рекордна кількість учасників 5400 з 71 країни в 25 видах спорту.
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