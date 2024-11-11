Миколаївські бадмінтоністи здобули три бронзи Чемпіонату України

Чемпіонат України з бадмінтону 2024 рік, фото: Федерація Бадмінтону Миколаївської області

У Києві завершився Чемпіонат України з бадмінтону, який проходив 7-10 листопада. В ньому взяли участь 90 учасників із шести регіонів України, зокрема й Миколаївщини.

Про це повідомляє Федерація Бадмінтону Миколаївської області.

Миколаївські спортсмени завоювали три бронзові медалі чемпіонату:

Владислав Кунін — чоловіча одиночна;

Марія Корягіна — жіноча одиночна;

Поліна Ткач — змішана парна.

Чемпіонат України з бадмінтону 2024 рік, фото: Федерація Бадмінтону Миколаївської області Чемпіонат України з бадмінтону 2024 рік, фото: Федерація Бадмінтону Миколаївської області Чемпіонат України з бадмінтону 2024 рік, фото: Федерація Бадмінтону Миколаївської області

Нагадаємо, що миколаївські бадмінтоністи здобули дві медалі на Всесвітній літній Гімназіаді. Змагання проходили 23-31 жовтня в Бахрейні. Зазначається, що на Гімназіаді рекордна кількість учасників 5400 з 71 країни в 25 видах спорту.