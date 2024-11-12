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Миколаївські спортсмени вибороли шість медалей на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Миколаївські спортсмени привезли шість нагород з чемпіонату України з греко-римської боротьби U-16.Миколаївські спортсмени привезли шість нагород з чемпіонату України з греко-римської боротьби U-16.

Миколаївські спортсмени привезли шість нагород з чемпіонату України з греко-римської боротьби U-16.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 16 років проходив 7-10 листопада у Хмельницькому. За результатами змагань представники Миколаївщини вибороли шість нагород.

  • Захар Нужин, Південноукраїнськ (золота медаль)
  • Ібрагім Насібов, Миколаївська/Київська область (золота медаль)
  • Тимур Магеррамов, МОК КДЮСШ 1/ЦОП (срібна медаль)
  • Ренат Ахмадов, МОК КДЮСШ 1 (бронзова медаль)
  • Сергій Ярченко, ШВСМ/ЦОП (бронзова медаль)
  • Денис Середин, Південноукраїнськ (бронзова медаль)

За підсумками змагань команда Миколаївської області посіла третє загальнокомандне місце чемпіонату України.

Нагадаємо, що двоє спортсменів з Миколаївщини завоювали дві золоті нагороди Чемпіонату України з греко-римської боротьби серед спортсменів вікової категорії U-13.

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