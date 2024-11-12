Миколаївські спортсмени вибороли шість медалей на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
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- Альона Коханчук
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11:11, 12 листопада, 2024
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Миколаївські спортсмени привезли шість нагород з чемпіонату України з греко-римської боротьби U-16.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 16 років проходив 7-10 листопада у Хмельницькому. За результатами змагань представники Миколаївщини вибороли шість нагород.
- Захар Нужин, Південноукраїнськ (золота медаль)
- Ібрагім Насібов, Миколаївська/Київська область (золота медаль)
- Тимур Магеррамов, МОК КДЮСШ 1/ЦОП (срібна медаль)
- Ренат Ахмадов, МОК КДЮСШ 1 (бронзова медаль)
- Сергій Ярченко, ШВСМ/ЦОП (бронзова медаль)
- Денис Середин, Південноукраїнськ (бронзова медаль)
За підсумками змагань команда Миколаївської області посіла третє загальнокомандне місце чемпіонату України.
Нагадаємо, що двоє спортсменів з Миколаївщини завоювали дві золоті нагороди Чемпіонату України з греко-римської боротьби серед спортсменів вікової категорії U-13.
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