  • понеділок

    25 листопада, 2024

  • -2.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -2.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жіноча збірна України виборола срібло на Кубку світу з рапіри

Фото: Федерація фехтування УкраїниФото: Федерація фехтування України

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах завоювала срібні медалі на етапі Кубка світу, який проходив у Тунісі.

У фіналі українська команда у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольги Сопіт та Катерини Буденко програла збірній Японії, яка здобула бронзові медалі на Олімпійських іграх-2024, повідомляє «Чемпіон».

Протистояння завершилося з рахунком 22:24.

На шляху до фіналу підопічні Ольги Лелейко здолали Угорщину в 1/8, у чвертьфіналі сенсаційно вибили лідерок світового рейтингу та чинних чемпіонок світу – італійок (45:43), а у півфіналі здобули вольову перемогу над Францією (41:39).

Зазначається, що для жіночої збірної України з фехтування на рапірі це був перший фінал Кубку світу в історії.

Нагадаємо, у Києві з 17 по 22 жовтня відбувся Кубок України з фехтування. Збірні команди з Миколаєва вибороли перше та друге місця.

У жовтні в столиці Болгарії Софії відбувся турнір з фехтування на шаблях серії Satellite Міжнародної федерації фехтування (FIE). Перемогу виборов миколаївський спортсмен Юрій Цап.

Останні новини про: Спорт

Миколаївські спортсмени Харлан та Цветов у списку лідерів-українців «УП 100»
«Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України
Миколаївський тхеквондист став віцечемпіоном Європи
Реклама

Читайте також:

новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Олена Козубовська

Останні новини про: Спорт

Миколаївський тхеквондист став віцечемпіоном Європи
«Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України
Миколаївські спортсмени Харлан та Цветов у списку лідерів-українців «УП 100»

У СБУ показали уламки «Орешника», яким Росія завдала удар по Дніпру

Володимир Коваль

В Одесі рятувальники допомогли дітям, які застрягли на атракціоні

Без світла на Миколаївщині завтра буде три черги споживачів, — обленерго