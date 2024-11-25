Жіноча збірна України виборола срібло на Кубку світу з рапіри
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- Володимир Коваль
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3:30, 25 листопада, 2024
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Жіноча збірна України з фехтування на рапірах завоювала срібні медалі на етапі Кубка світу, який проходив у Тунісі.
У фіналі українська команда у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольги Сопіт та Катерини Буденко програла збірній Японії, яка здобула бронзові медалі на Олімпійських іграх-2024, повідомляє «Чемпіон».
Протистояння завершилося з рахунком 22:24.
На шляху до фіналу підопічні Ольги Лелейко здолали Угорщину в 1/8, у чвертьфіналі сенсаційно вибили лідерок світового рейтингу та чинних чемпіонок світу – італійок (45:43), а у півфіналі здобули вольову перемогу над Францією (41:39).
Зазначається, що для жіночої збірної України з фехтування на рапірі це був перший фінал Кубку світу в історії.
Нагадаємо, у Києві з 17 по 22 жовтня відбувся Кубок України з фехтування. Збірні команди з Миколаєва вибороли перше та друге місця.
У жовтні в столиці Болгарії Софії відбувся турнір з фехтування на шаблях серії Satellite Міжнародної федерації фехтування (FIE). Перемогу виборов миколаївський спортсмен Юрій Цап.
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