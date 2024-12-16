Південноукраїнські рятувальники здобули призові місця на турнірі з пауерліфтингу в Одесі
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- Марія Хаміцевич
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20:00, 16 грудня, 2024
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Миколаївські рятувальники завоювали призові місця на Відкритому Національному турнірі з пауерліфтингу та окремих вправ «Сталеве серце» в Одесі, присвяченому Андрію Котовенку.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що південноукраїнські рятувальники Микола Флоренко та Руслан Данилюк вибороли у своїх вагових категоріях призові місця та виконали нормативи Майстра спорту України з жиму лежачи.
- Микола Флоренко (категорія до 110 кілограмів) виконав жим штанги лежачи 180 кілограмів.
- Руслан Данилюк (категорія до 90 кілограмів) — жим штанги лежачи 160 кілограмів.
Слід зазначити, що Андрій Котовенко, відомий як «Кіт», є ветераном АТО (антитерористичної операції), пауерліфтером, призером чемпіонатів світу та Європи. Він здобув десятки медалей у різних видах спорту на численних міжнародних змаганнях.
Раніше, у відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.
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