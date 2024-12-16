Південноукраїнські рятувальники здобули призові місця на турнірі з пауерліфтингу в Одесі

Микола Флоренко та Руслан Данилюк на Відкритому Національному турнірі з пауерліфтингу, фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники завоювали призові місця на Відкритому Національному турнірі з пауерліфтингу та окремих вправ «Сталеве серце» в Одесі, присвяченому Андрію Котовенку.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що південноукраїнські рятувальники Микола Флоренко та Руслан Данилюк вибороли у своїх вагових категоріях призові місця та виконали нормативи Майстра спорту України з жиму лежачи.

Микола Флоренко (категорія до 110 кілограмів) виконав жим штанги лежачи 180 кілограмів.

Руслан Данилюк (категорія до 90 кілограмів) — жим штанги лежачи 160 кілограмів.

Слід зазначити, що Андрій Котовенко, відомий як «Кіт», є ветераном АТО (антитерористичної операції), пауерліфтером, призером чемпіонатів світу та Європи. Він здобув десятки медалей у різних видах спорту на численних міжнародних змаганнях.

Микола Флоренко та Руслан Данилюк на Відкритому Національному турнірі з пауерліфтингу, фото: ДСНС Миколаївщини Руслан Данилюк на Відкритому Національному турнірі з пауерліфтингу, фото: ДСНС Миколаївщини Микола Флоренко на Відкритому Національному турнірі з пауерліфтингу, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше, у відкритому національному турнірі GPC «Чемпіонат України» з пауерліфтингу та окремих вправ миколаївський військовослужбовець виборов три золота та одне срібло.