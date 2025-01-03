Спортсмени з Миколаєва здобули вісім нагород на турнірі з фехтування
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
23:20, 03 січня, 2025
-
Спортсмени з Миколаєва здобули вісім нагород на всеукраїнському турнірі з фехтування «Різдвяний кубок», який проходив у Києві.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Протягом п’яти днів понад 200 учасників з Києва, Миколаєва, Львова, Черкас, Харкова та Білої Церкви змагалися у трьох видах зброї та у різних вікових категоріях.
Миколаївські спортсмени здобули нагороди різних ґатунків:
- Роман Ніколаєнко — «золото» серед шаблістів 2012 р.н. та молодше;
- Марія Трав'янська — «срібло» у рапірі, 2010 р.н. та молодші;
- Леонід Ястремський — «срібло» у рапірі, 2014 р.н. та молодші;
- Ельміра Кондрацька — «бронза» серед рапіристів 2014 р.н. та молодше;
- Богдан Колодін — бронзова нагорода у рапірі, 2010 р.н. та молодші;
- Єгор Карась — «бронза» у рапірі, 2012 р.н. та молодші;
- Олександр Абламський — «бронза» у рапірі, 2014 р.н. та молодші;
- Дарʼя Клочкова — бронзова нагорода, шпага, 2012 р.н. та молодші.
Раніше повідомлялось, що миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.
Останні новини про: Миколаїв