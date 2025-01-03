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Спортсмени з Миколаєва здобули вісім нагород на турнірі з фехтування

Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиСпортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Спортсмени з Миколаєва здобули вісім нагород на всеукраїнському турнірі з фехтування «Різдвяний кубок», який проходив у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради. 

Протягом п’яти днів понад 200 учасників з Києва, Миколаєва, Львова, Черкас, Харкова та Білої Церкви змагалися у трьох видах зброї та у різних вікових категоріях.

Миколаївські спортсмени здобули нагороди різних ґатунків:

  • Роман Ніколаєнко — «золото» серед шаблістів 2012 р.н. та молодше;
  • Марія Трав'янська — «срібло» у рапірі, 2010 р.н. та молодші;
  • Леонід Ястремський — «срібло» у рапірі, 2014 р.н. та молодші;
  • Ельміра Кондрацька — «бронза» серед рапіристів 2014 р.н. та молодше;
  • Богдан Колодін — бронзова нагорода у рапірі, 2010 р.н. та молодші;
  • Єгор Карась — «бронза» у рапірі, 2012 р.н. та молодші; 
  • Олександр Абламський — «бронза» у рапірі, 2014 р.н. та молодші;
  • Дарʼя Клочкова — бронзова нагорода, шпага, 2012 р.н. та молодші.
Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиСпортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з фехтування. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан отримала премію в галузі спортивного маркетингу SBC Ukraine Awards у двох номінаціях.

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