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Британський боксер Тайсон Фʼюрі оголосив про завершення спортивної кар'єри

Британський боксер Тайсон Фʼюрі. Фото: Getty ImagesБританський боксер Тайсон Фʼюрі. Фото: Getty Images

Боксер Тайсон Фʼюрі завершує карʼєру після двох поразок від Олександра Усика в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Привіт усім! Я з коротким повідомленням: я хотів би оголосити про завершення карʼєри в боксі. Це було чудово, мені подобалася кожна хвилина, і я збираюся закінчити зараз», — сказав Тайсон Фʼюрі.

Спортсмен неодноразово оголошував про завершення карʼєрі боксера. Влітку 2024 року він заявив, що піде з боксу в найближчі кілька років.

У квітні 2022 року, після перемоги над Ділліаном Вайтом, Фʼюрі сказав, що повісить рукавички. Але повернувся в бокс через шість місяців, щоб битися з Дереком Чісорою.

Нагадаємо, у грудні український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у матч-реванші та захистив титули чемпіона світу з боксу.

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