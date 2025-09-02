Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Спортсмени з Миколаєва вибороли три медалі на турнірі з самбо в Ужгороді

Миколаївській спортсмени на всеукраїнському турнірі з самбо. Фото: Управляння спорту ММРМиколаївській спортсмени на всеукраїнському турнірі з самбо. Фото: Управляння спорту ММР

У понеділок, 1 вересня, в Ужгороді завершився Всеукраїнський турнір з самбо, де вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств привезли три нагороди.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

  • Дмитро Гончарук здобув перше місце,
  • Максим Пільник — третє місце,
  • Владислав Данішевський — також третє місце.

Тренують спортсменів Світлана Садовська та Володимир Москаленко.

Читайте також матеріал «МикВісті», про те, як багато спортивних об’єктів Миколаєва зазнали пошкоджень через війну. Спортивні школи, басейни, стадіони, які раніше активно використовувалися для тренувань і змагань, зараз пошкоджені. Але навіть у таких умовах спорт не зник із міста: діти приходять на тренування, тренери шукають нові можливості, а клуби намагаються втриматися на плаву.

