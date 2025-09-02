Спортсмени з Миколаєва вибороли три медалі на турнірі з самбо в Ужгороді

Миколаївській спортсмени на всеукраїнському турнірі з самбо. Фото: Управляння спорту ММР

У понеділок, 1 вересня, в Ужгороді завершився Всеукраїнський турнір з самбо, де вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств привезли три нагороди.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Дмитро Гончарук здобув перше місце,

Максим Пільник — третє місце,

Владислав Данішевський — також третє місце.

Тренують спортсменів Світлана Садовська та Володимир Москаленко.

