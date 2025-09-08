Дзюдоїсти з Миколаєва вибороли нагороди на всеукраїнському турнірі «Кубок Чорного моря»
Даріна Мельничук
22:36, 08 вересня, 2025
Спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря», що тривав з 5 по 6 вересня в Одесі.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств гідно вибороли шість медалей:
- 1 місце — Тимофій Хіморода, Данііл Ємельянов;
- 2 місце — Матвій Матвєєв, Олександр Лісовик;
- 3 місце — Владислав Данішевський, Олександр Головко.
Тренують спортсменів Володимир Москаленко, Тетяна Безрук, Світлана Садовська, Євген Дейнега.
Нагадаємо, в Ужгороді завершився Всеукраїнський турнір з самбо, де вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств привезли три нагороди.
