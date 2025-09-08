Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    8 вересня, 2025

  • 22.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дзюдоїсти з Миколаєва вибороли нагороди на всеукраїнському турнірі «Кубок Чорного моря»

Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська радаСпортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря», що тривав з 5 по 6 вересня в Одесі.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств гідно вибороли шість медалей:

  • 1 місце — Тимофій Хіморода, Данііл Ємельянов; 
  • 2 місце — Матвій Матвєєв, Олександр Лісовик; 
  • 3 місце — Владислав Данішевський, Олександр Головко. 

Тренують спортсменів Володимир Москаленко, Тетяна Безрук, Світлана Садовська, Євген Дейнега.

Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська радаСпортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада
Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська радаСпортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада
Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська радаСпортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, в Ужгороді завершився Всеукраїнський турнір з самбо, де вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств привезли три нагороди.

Останні новини про: Спорт

Миколаївський паралімпієць Серьоженко здобув бронзу на чемпіонаті світу з фехтування
Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування
Миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики
Реклама

Читайте також:

новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
новини

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук
новини

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики
Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування
Миколаївський паралімпієць Серьоженко здобув бронзу на чемпіонаті світу з фехтування

У комісії ДЖКГ пропонують «омолодити» 64 дерева вздовж тротуара Панченка, обрізавши їх корені

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

6 годин тому

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay