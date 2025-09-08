Дзюдоїсти з Миколаєва вибороли нагороди на всеукраїнському турнірі «Кубок Чорного моря»

Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря», що тривав з 5 по 6 вересня в Одесі.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств гідно вибороли шість медалей:

1 місце — Тимофій Хіморода, Данііл Ємельянов;

2 місце — Матвій Матвєєв, Олександр Лісовик;

3 місце — Владислав Данішевський, Олександр Головко.

Тренують спортсменів Володимир Москаленко, Тетяна Безрук, Світлана Садовська, Євген Дейнега.

Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада Спортсмени з Миколаєва на всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Чорного моря». Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, в Ужгороді завершився Всеукраїнський турнір з самбо, де вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств привезли три нагороди.