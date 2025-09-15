Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївські бадмінтоністи вибороли золото на двох міжнародних турнірах у Литві та Латвії

Миколаївські бадмінтоністи вибороли «золото» на двох міжнародних турнірах у Литві та Латвії. Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської областіМиколаївські бадмінтоністи вибороли «золото» на двох міжнародних турнірах у Литві та Латвії. Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області

Спортсмени з Миколаєва здобули перші місця на двох міжнародних змаганнях з бадмінтону, що відбулися у Литві та Латвії.

Про це повідомили в Федерації бадмінтону Миколаївської області.

З 10 по 13 вересня в місті Каунас (Литовська Республіка) проходив Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025», переможницями якого в жіночій парній категорії стали миколаївські бадмінтоністки Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська.

Переможниці Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської областіПереможниці Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області
Переможниці Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської областіПереможниці Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області

А вже 12–14 вересня в латвійській Сігулді відбувся «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» серед юнаків і дівчат до 15 років. У чоловічій парній категорії перше місце посіли миколаївець Остап Демченко разом із партнером зі Львова Максимом Урбанським.

Переможці «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» . Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської областіПереможці «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» . Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області
Переможці «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» . Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської областіПереможці «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» . Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у неділю, 14 вересня, в Миколаєві стартувала Міжнародна Чорноморська регата «Вітрила Ротарі 2025». Уже дванадцятий рік місто збирає яхтсменів, які змагаються за Кубок Ротарі.

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

