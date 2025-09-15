Миколаївські бадмінтоністи вибороли «золото» на двох міжнародних турнірах у Литві та Латвії. Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області

Спортсмени з Миколаєва здобули перші місця на двох міжнародних змаганнях з бадмінтону, що відбулися у Литві та Латвії.

Про це повідомили в Федерації бадмінтону Миколаївської області.

З 10 по 13 вересня в місті Каунас (Литовська Республіка) проходив Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025», переможницями якого в жіночій парній категорії стали миколаївські бадмінтоністки Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська.

Переможниці Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області Переможниці Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області

А вже 12–14 вересня в латвійській Сігулді відбувся «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» серед юнаків і дівчат до 15 років. У чоловічій парній категорії перше місце посіли миколаївець Остап Демченко разом із партнером зі Львова Максимом Урбанським.

Переможці «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» . Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області Переможці «32nd International Youth Badminton Tournament of Sigulda 2025» . Фото: Федерація бадмінтону Миколаївської області

