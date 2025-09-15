Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Спортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці

Спортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Фото: Управління спорту ММРСпортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на Кубку України та Чемпіонаті України серед юнаків і дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці, які відбулися з 9 по 13 вересня у Вінниці.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області посіла 2 місце. Водночас у командному заліку серед чоловіків миколаївські спортсмени стали першими на Кубку України. До складу команди увійшли Валентин Поліщук, Валентин Святинчук та Костянтин Чудаков.

У багатоборстві серед чоловіків перемогу здобув Валентин Святинчук, а Костянтин Чудаков посів третє місце. Крім того, Валентин Поліщук виконав норматив майстра спорту України.

До змагань спортсменів підготували тренери Віктор Семенуха, Дар’я Алєксєєва та Вікторія Карпенко.

Спортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Фото: Управління спорту ММРСпортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Фото: Управління спорту ММР
Спортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Фото: Управління спорту ММРСпортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва здобули перші місця на двох міжнародних змаганнях з бадмінтону, що відбулися у Литві та Латвії.

