Миколаївська спортсменка виборола дві медалі на європейському турнірі з бадмінтону

Миколаївська спортсменка виборола дві бронзи на європейському Гран-прі з бадмінтону. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Миколаївська спортсменка виборола дві бронзи на європейському Гран-прі з бадмінтону.

Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

З 19 по 21 вересня у Загребі (Хорватія) відбувся престижний турнір «9th LI-NING Zagreb U17 Open 2025», який входить до серії Гран-прі Європи з бадмінтону.

Представниця Миколаївщини Софія Ніколаєва показала відмінний результат і здобула одразу дві бронзові медалі:

у жіночій одиночній категорії;

у жіночій парній категорії.

Нагадаємо, що з 10 по 13 вересня в місті Каунас (Литовська Республіка) проходив Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Спортсмени з Миколаєва здобули перші місця.