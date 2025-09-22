Миколаївська спортсменка виборола дві медалі на європейському турнірі з бадмінтону
Миколаївська спортсменка виборола дві бронзи на європейському Гран-прі з бадмінтону.
Про це повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.
З 19 по 21 вересня у Загребі (Хорватія) відбувся престижний турнір «9th LI-NING Zagreb U17 Open 2025», який входить до серії Гран-прі Європи з бадмінтону.
Представниця Миколаївщини Софія Ніколаєва показала відмінний результат і здобула одразу дві бронзові медалі:
- у жіночій одиночній категорії;
- у жіночій парній категорії.
Нагадаємо, що з 10 по 13 вересня в місті Каунас (Литовська Республіка) проходив Гран-прі Європи «RSL Lithuanian International 2025». Спортсмени з Миколаєва здобули перші місця.
