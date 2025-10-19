  • неділя

Миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з акробатики

З 13 по 15 жовтня у Вінниці відбувся Чемпіонат України серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці. У загальнокомандному заліку команда Миколаївської області посіла третє місце.

До складу миколаївської збірної увійшли Валентин Поліщук, Олексій Друцький, Валентин Святинчук, Костянтин Чудаков, Олена Сапармамедова, Маргарита Сабельникова, Софія Богза та Маргарита Ягольнік, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту ММР.

Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММР
Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММР

У командному заліку серед чоловіків миколаївці у складі Валентина Поліщука, Олексія Друцького, Валентина Святинчука та Костянтина Чудакова посіли друге місце.

Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММР
Миколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсмени виступили на чемпіонаті України з акробатики у Вінниці. Фото: Управління спорту ММР

Тренують спортсменів заслужений тренер України Віктор Семенуха, старший тренер-викладач Дарʼя Алєксєєва та тренер-викладач Вікторія Карпенко.

Нагадаємо, що спортсмени з Миколаєва також здобули призові місця у Вінниці на Кубку України та Чемпіонаті України серед юнаків і дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці, які відбулися у вересня.

