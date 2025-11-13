Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Танцівниця з Миколаєва Єлизавета Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена Сеник

Миколаївська спортсменка Єлизавета Сеник здобула перемогу на світовому турнірі з бальних танців The Dutch Open & WDC-AL World Championship Festival, який відбувся в місті Ассен, Нідерланди.

Про це повідомляє «Ukrainian Sport TV».

Фестиваль поєднує два великі танцювальні турніри — Dutch Open Championships та WDC-AL World Championships, що проводяться у межах міжнародної організації World Dance Council Amateur League (WDC-AL).

Змагання мають багаторічну історію та збирають учасників із різних країн світу. Вони охоплюють кілька вікових категорій і включають програми європейських та латиноамериканських танців. Щороку подія проходить у концертно-спортивному комплексі De Bonte Wever в Ассені.

Єлизавета Сеник посіла:

1 місце — у категорії Open World Juvenile Under 8 Latin Solo;

2 місце — у категорії Open World Juvenile Under 10 Latin Solo.

Мати спортсменки, Олена Сеник, у коментарі «МикВісті» розповіла, що донька займається танцями з п’яти років. Наразі вона тренується у танцювальному клубі BDT (Big Dance Team) в Миколаєві.

«Раніше Ліза відвідувала гімнастику, але потім ми вирішили спробувати танці. Вона тренується вже два роки, її тренери — Єлизавета Бабіч та Артем Федорчук. Ліза виконує латиноамериканську програму. Підготовка до змагань триває постійно: беремо участь у різних турнірах, запрошуємо додаткових тренерів для вдосконалення техніки. Заняття проходять п’ять разів на тиждень», — каже Олена Сеник.

Танцівниця з Миколаєва Єлизавета Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена Сеник Танцівниця з Миколаєва Єлизавета Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена Сеник

Нагадаємо, миколаївські фехтувальники здобули призові місця на кадетському чемпіонаті України з фехтування на рапірах, який відбувся 8 листопада у Львові.