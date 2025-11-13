  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 8.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Танцівниця з Миколаєва Ліза Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена СеникТанцівниця з Миколаєва Єлизавета Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена Сеник

Миколаївська спортсменка Єлизавета Сеник здобула перемогу на світовому турнірі з бальних танців The Dutch Open & WDC-AL World Championship Festival, який відбувся в місті Ассен, Нідерланди.

Про це повідомляє «Ukrainian Sport TV».

Фестиваль поєднує два великі танцювальні турніри — Dutch Open Championships та WDC-AL World Championships, що проводяться у межах міжнародної організації World Dance Council Amateur League (WDC-AL).

Змагання мають багаторічну історію та збирають учасників із різних країн світу. Вони охоплюють кілька вікових категорій і включають програми європейських та латиноамериканських танців. Щороку подія проходить у концертно-спортивному комплексі De Bonte Wever в Ассені.

Єлизавета Сеник посіла:

  • 1 місце — у категорії Open World Juvenile Under 8 Latin Solo;
  • 2 місце — у категорії Open World Juvenile Under 10 Latin Solo.

Мати спортсменки, Олена Сеник, у коментарі «МикВісті» розповіла, що донька займається танцями з п’яти років. Наразі вона тренується у танцювальному клубі BDT (Big Dance Team) в Миколаєві.

«Раніше Ліза відвідувала гімнастику, але потім ми вирішили спробувати танці. Вона тренується вже два роки, її тренери — Єлизавета Бабіч та Артем Федорчук. Ліза виконує латиноамериканську програму. Підготовка до змагань триває постійно: беремо участь у різних турнірах, запрошуємо додаткових тренерів для вдосконалення техніки. Заняття проходять п’ять разів на тиждень», — каже Олена Сеник.

Танцівниця з Миколаєва Ліза Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена СеникТанцівниця з Миколаєва Єлизавета Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена Сеник
Танцівниця з Миколаєва Ліза Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена СеникТанцівниця з Миколаєва Єлизавета Сеник на чемпіонаті світу в Нідерландах. Фото: Олена Сеник

Нагадаємо, миколаївські фехтувальники здобули призові місця на кадетському чемпіонаті України з фехтування на рапірах, який відбувся 8 листопада у Львові.

Останні новини про: Спорт

Миколаївські каратисти вибороли третє місце на Кубку Києва
Фехтувальники з Миколаєва стали призерами кадетського чемпіонату України
«Він переміг усіх», — Тайсон оцінив спортивні досягнення Усіка
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
новини

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова: за два тижні обіцяють виконати роботи

Анна Гакман
новини

Миколаїв запрошує на події тижня: афіша для всієї родини

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Він переміг усіх», — Тайсон оцінив спортивні досягнення Усіка
Фехтувальники з Миколаєва стали призерами кадетського чемпіонату України
Миколаївські каратисти вибороли третє місце на Кубку Києва

ЗАХИСТ

Мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

МІСТО

У Заводському районі Миколаєва ремонтують тротуар на вулиці Логінова

2 години тому

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Головне сьогодні