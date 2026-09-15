 Предприятия Николаевской области перечислили ₴2,3 млрд НДС в госбюджет

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Главная Новости Экономика 21:27, 15 сентября, 2026

Предприятия Николаевской области перечислили ₴2,3 млрд НДС в госбюджет

Миколаївський бізнес сплатив понад ₴2 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: НикВестиНиколаевский бизнес уплатил более ₴2 млрд НДС. Иллюстративное фото: НикВести

За восемь месяцев 2026 года бизнес Николаевской области уплатил в государственный бюджет 2,3 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость с товаров, произведенных в Украине.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 36,7 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Доля этого налога в общей сумме поступлений в государственный бюджет составляет 18,7%», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября в области на учете состояли 5542 плательщика НДС. Среди них — 4898 юридических лиц и 644 физических лица-предпринимателя.

В ГНС отметили, что на поступления НДС влияют электронное взаимодействие с налогоплательщиками, налоговое администрирование и меры по выявлению рискованных операций.

Напомним, что в январе-августе 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 805,1 миллиона гривен земельного налога и арендной платы за землю.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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