Предприятия Николаевской области перечислили ₴2,3 млрд НДС в госбюджет

Николаевский бизнес уплатил более ₴2 млрд НДС. Иллюстративное фото: НикВести

За восемь месяцев 2026 года бизнес Николаевской области уплатил в государственный бюджет 2,3 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость с товаров, произведенных в Украине.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 36,7 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Доля этого налога в общей сумме поступлений в государственный бюджет составляет 18,7%», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 сентября в области на учете состояли 5542 плательщика НДС. Среди них — 4898 юридических лиц и 644 физических лица-предпринимателя.

В ГНС отметили, что на поступления НДС влияют электронное взаимодействие с налогоплательщиками, налоговое администрирование и меры по выявлению рискованных операций.

Напомним, что в январе-августе 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 805,1 миллиона гривен земельного налога и арендной платы за землю.