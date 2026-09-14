Местные бюджеты Николаевской области получили более ₴805 млн в виде платы за землю
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В январе-августе 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 805,1 миллиона гривен земельного налога и арендной платы за землю.
Это на 36,9 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.
Наибольшую часть поступлений обеспечили юридические лица — почти 620 миллионов гривен. По сравнению с январем-августом 2025 года эта сумма выросла на 54,7 миллиона гривен, или на 9,7%.
От физических лиц в местные бюджеты поступило 185,2 миллиона гривен земельного налога и арендной платы.
В целом плата за землю составила 9,1% всех поступлений в местные бюджеты области.
Напомним, что за восемь месяцев 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 8,8 миллиарда гривен налогов.
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