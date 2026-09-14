 Местные бюджеты Николаевской области получили более ₴805 млн в виде платы за землю

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Главная Новости Экономика 23:23, 14 сентября, 2026

Местные бюджеты Николаевской области получили более ₴805 млн в виде платы за землю

Понад ₴805 млн плати за землю надійшли до бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: ДПС у Харківській областіБолее ₴805 млн в виде платы за землю поступили в бюджеты Николаевской области. Иллюстративное фото: ГНС в Харьковской области

В январе-августе 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 805,1 миллиона гривен земельного налога и арендной платы за землю.

Это на 36,9 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Наибольшую часть поступлений обеспечили юридические лица — почти 620 миллионов гривен. По сравнению с январем-августом 2025 года эта сумма выросла на 54,7 миллиона гривен, или на 9,7%.

От физических лиц в местные бюджеты поступило 185,2 миллиона гривен земельного налога и арендной платы.

В целом плата за землю составила 9,1% всех поступлений в местные бюджеты области.

Напомним, что за восемь месяцев 2026 года в местные бюджеты Николаевской области поступило 8,8 миллиарда гривен налогов.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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