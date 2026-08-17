В Николаевской области разрешили охоту на пернатую дичь: какие правила действуют
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Николаевская область вошла в число четырех областей Украины, где в условиях военного положения разрешена охота на пернатую дичь. Охотникам напомнили о сроках сезона, суточных лимитах и местах, где охотиться запрещено.
Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, соответствующее решение принималось с учетом ситуации с безопасностью и согласовывалось с областными военными администрациями и советами обороны.
Помимо Николаевской области, охоту разрешили в Черкасской, Закарпатской и Хмельницкой областях.
В то же время в большинстве других регионов Украины использование оружия и посещение лесных территорий по-прежнему запрещено.
Сроки охоты зависят от вида птиц:
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Утки, большой норец, лиска, большинство куликов и голубей — с августа по декабрь;
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Гуси (серая, белолобая большая, гуменник) — с августа по январь;
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Перепел — с августа по ноябрь;
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Серая куропатка и фазан — с октября по декабрь.
Для каждого охотника также установлены суточные ограничения. За один день можно добыть не более:
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15 перепелов;
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10 куликов и голубей;
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6 лисок;
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5 уток;
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3 гуся, фазана или серых куропаток.
Отмечается, что запрещено охотиться в приграничной полосе и вблизи объектов критической инфраструктуры.
«Рейдовые группы инспекции совместно с Нацполицией будут проверять у охотников удостоверения, контрольную карточку, разрешение на оружие и отстрельную карточку с обозначенными границами угодий», — заявили в госэкоинспекции.
Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15431 «Об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании диких животных», который полностью меняет правила охотничьего хозяйства и охоты. В списке его авторов figurent также николаевские народные депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Гайду.
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