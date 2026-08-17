В Николаевской области разрешили охоту на пернатую дичь: какие правила действуют

В Николаевской области разрешили охоту на пернатую дичь. Иллюстративное фото: UKR.NET

Николаевская область вошла в число четырех областей Украины, где в условиях военного положения разрешена охота на пернатую дичь. Охотникам напомнили о сроках сезона, суточных лимитах и местах, где охотиться запрещено.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, соответствующее решение принималось с учетом ситуации с безопасностью и согласовывалось с областными военными администрациями и советами обороны.

Помимо Николаевской области, охоту разрешили в Черкасской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

В то же время в большинстве других регионов Украины использование оружия и посещение лесных территорий по-прежнему запрещено.

Сроки охоты зависят от вида птиц:

Утки, большой норец, лиска, большинство куликов и голубей — с августа по декабрь;

Гуси (серая, белолобая большая, гуменник) — с августа по январь;

Перепел — с августа по ноябрь;

Серая куропатка и фазан — с октября по декабрь.

Для каждого охотника также установлены суточные ограничения. За один день можно добыть не более:

15 перепелов;

10 куликов и голубей;

6 лисок;

5 уток;

3 гуся, фазана или серых куропаток.

Отмечается, что запрещено охотиться в приграничной полосе и вблизи объектов критической инфраструктуры.

«Рейдовые группы инспекции совместно с Нацполицией будут проверять у охотников удостоверения, контрольную карточку, разрешение на оружие и отстрельную карточку с обозначенными границами угодий», — заявили в госэкоинспекции.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15431 «Об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании диких животных», который полностью меняет правила охотничьего хозяйства и охоты. В списке его авторов figurent также николаевские народные депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Гайду.