 В Николаевской области разрешили охоту на пернатую дичь: какие правила действуют

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Главная Новости Экология 14:28, 17 августа, 2026

В Николаевской области разрешили охоту на пернатую дичь: какие правила действуют

На Миколаївщині дозволили полювання на пернату дичину. Ілюстративне фото: UKR.NETВ Николаевской области разрешили охоту на пернатую дичь. Иллюстративное фото: UKR.NET

Николаевская область вошла в число четырех областей Украины, где в условиях военного положения разрешена охота на пернатую дичь. Охотникам напомнили о сроках сезона, суточных лимитах и местах, где охотиться запрещено.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, соответствующее решение принималось с учетом ситуации с безопасностью и согласовывалось с областными военными администрациями и советами обороны.

Помимо Николаевской области, охоту разрешили в Черкасской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

В то же время в большинстве других регионов Украины использование оружия и посещение лесных территорий по-прежнему запрещено.

Сроки охоты зависят от вида птиц:

  • Утки, большой норец, лиска, большинство куликов и голубей — с августа по декабрь;

  • Гуси (серая, белолобая большая, гуменник) — с августа по январь;

  • Перепел — с августа по ноябрь;

  • Серая куропатка и фазан — с октября по декабрь.

Для каждого охотника также установлены суточные ограничения. За один день можно добыть не более:

  • 15 перепелов;

  • 10 куликов и голубей;

  • 6 лисок;

  • 5 уток;

  • 3 гуся, фазана или серых куропаток.

Отмечается, что запрещено охотиться в приграничной полосе и вблизи объектов критической инфраструктуры.

«Рейдовые группы инспекции совместно с Нацполицией будут проверять у охотников удостоверения, контрольную карточку, разрешение на оружие и отстрельную карточку с обозначенными границами угодий», — заявили в госэкоинспекции.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15431 «Об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании диких животных», который полностью меняет правила охотничьего хозяйства и охоты. В списке его авторов figurent также николаевские народные депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Гайду.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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