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Главная Новости Общество 22:24, 17 августа, 2026

Городская больница №5 Николаева получила новый аппарат для гемодиализа

Міська лікарня №5 Миколаєва отримала апарат для гемодіалізу. Фото Управління Охорони Здоров'я МиколаївГородская больница № 5 Николаева получила аппарат для гемодиализа. Фото Управления здравоохранения Николаева

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Николаевской городской больницы №5 получило аппарат для острого гемодиализа multiFiltratePRO компании Fresenius Medical Care. Оборудование предназначено для очистки крови у пациентов в критических состояниях.

Об этом сообщает Управление здравоохранения Николаева.

Модернизация реанимационного отделения состоялась при поддержке проекта UNOPS PROGRAMMA UNIT и компании «Фрезениус Медикал Кер Украина». Медицинский персонал отделения прошел практическое обучение по работе с этой системой.

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Аппарат выполняет функции экстренного диализа, очистки плазмы и детоксикации непосредственно у постели больного.

Оборудование будут использовать при остром поражении почек, тяжелых метаболических нарушениях, а также для выведения избытка жидкости при хронической сердечной недостаточности и отеках.

Напомним, в апреле 2025 года в Николаевской городской больнице №3 открыли новый операционный зал с современным освещением, где уже начали работать врачи-урологи.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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