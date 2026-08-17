Городская больница №5 Николаева получила новый аппарат для гемодиализа
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Николаевской городской больницы №5 получило аппарат для острого гемодиализа multiFiltratePRO компании Fresenius Medical Care. Оборудование предназначено для очистки крови у пациентов в критических состояниях.
Об этом сообщает Управление здравоохранения Николаева.
Модернизация реанимационного отделения состоялась при поддержке проекта UNOPS PROGRAMMA UNIT и компании «Фрезениус Медикал Кер Украина». Медицинский персонал отделения прошел практическое обучение по работе с этой системой.
Аппарат выполняет функции экстренного диализа, очистки плазмы и детоксикации непосредственно у постели больного.
Оборудование будут использовать при остром поражении почек, тяжелых метаболических нарушениях, а также для выведения избытка жидкости при хронической сердечной недостаточности и отеках.
Напомним, в апреле 2025 года в Николаевской городской больнице №3 открыли новый операционный зал с современным освещением, где уже начали работать врачи-урологи.
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