Україна планує завершити посівну кампанію 5-10 червня, наразі план на 13 мільйонів гектарів виконано на майже 90%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, пише «Економічна правда».

За його словами, план посівної, встановлений у 13 мільйонів гектарів, виконано вже на 85%, навіть ближче до 90%. Очікується, що першій половині червня посівна буде завершена повністю.

Заступник міністра уточнив, що посів ранніх ярих культур, таких як яра пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершено, а також завершено посів цукрових буряків в обсязі більшому, ніж торік.

— Цукру буде вироблено більш ніж достатньо, — зазначив перший заступник голови Мінагрополітики.

Наразі триває сівба пізніх культур — соняшнику, сої і також, частково, кукурудзи.

— Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов’язано це, перш за все, з вартісною логістикою, відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одиницю вирученої продукції, — сказав він.

Також Тарас Висоцький поясним, що посівна подекуди відстає від середньостатистичного прогнозу до півтора-двох тижнів, але поки що це не критично.

Нагадаємо, аграрії Миколаївської області на сьогодні обробляють більше 86% сільськогоспоадарських земель.

Раніше Віталій Кім повідомляв, що посівна цього року почнеться вчасно, але не на всіх територіях Миколаївської області. В колишніх прифронтових районах виробники сільськогосподарської продукції не зможуть розпочати роботу, через велику кількість замінувань та нерозірваних снарядів.

2022 рік для аграріїв Миколаївщини видався дуже важким. Протягом минулого року було зібрано орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році. Через бойові дії аграрії Миколаївської області не змогли зібрати 40% врожаю у 2022 році.