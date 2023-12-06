На розробку проєктно-кошторисної документації відбудови Миколаївського ліцею №51, який було зруйновано під час російського обстрілу, планують витратити 7,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник послуги – Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде розробити проєкт до 20 травня 2024 року.

Згідно звіту з передпроєктних робіт обʼєкта, під час відновлення там планують побудувати декілька зон: навчальну, спортивну, господарсько-побутову, зони активного і тихого відпочинку. Водночас у ліцеї збираються облаштувати зелені зони, триметровий паркан, баскетбольний та волейбольний майданчики, футбольний стадіон з біговими доріжками, спортивні майданчики.

Всього планується побудувати три основних корпуси: початкових, середніх та старших класів.

Як відомо, на засіданні Кабміну 25 липня вирішили виділити 667,9 мільйона гривень на відновлення п’яти об’єктів у Миколаївській області. Проєкти будуть реалізовані через Державне агентство відновлення. До переліку, зокрема, потрапило будівництво Миколаївського ліцею №51.

Нагадаємо, що технічна рада при управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради дійшла висновку, що будівлю 51-го ліцею необхідно знести. Після цього мер Олександр Сєнкевич заявляв, що на її місці побудують новий, сучасний заклад з облаштованими для дітей укриттями.

Віцемер Миколаєва Анатолій Петров у коментарі «НикВести» повідомив, що проєкт будівництва ліцею №51 буде розроблений до літа 2024 року. Пізніше він розповів, що там хочуть побудувати три корпуси для початкової, середньої та старшої ланок освіти

При цьому Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради замовив розробку проектно-кошторисної документації на ремонт та встановлення вікон і дверей у школі №51.