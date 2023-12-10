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9 грудня, під час чергової масованої атаки херсонської області, російські окупанти вдарили по навчальному закладі в обласному центрі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Загалом, росіяни обстріляли регіон 71 раз за минулу добу. було випущено 264 снаряди, з яких 19 — по самому Херсону.

окрім навчального закладу, за даними начальника хованки Олександра Прокудіна, армія окупанта обстріляла житлові будинки області.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення», — зазначили в адміністрації.

Зазначимо, що місто Херсон та вся Херсонська область щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії. Так, внаслідок ранкового удару 5 грудня у місті загинуло двоє людей.