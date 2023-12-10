Миколаївців попереджають про посилення туману на дорогах. В області оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції та в Українському центрі з гідрометеорології

«У першій половині дня в Україні, крім східних та більшості західних областей, туман. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться в повідомленні гідрометцентру.

Патрульна поліція Миколаївської області попередила водіїв і пішоходів про зниження видимості та нагадала правила руху за таких погодних умов.

«Вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з'явилася зненацька. Під час руху збільшить дистанцію між автомашинами, оскільки мокре дорожнє покриття збільшує гальмівний шлях автотранспорту. Користуйтесь протитуманними фарами, якщо ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть ближнє світло фар. Уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду. Не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин. При зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити вашого авто», — йдеться в повідомленні.

Пішоходам нагадали, що за таких погодних умов водіям важко помітити їх на дорозі.

«Переходьте вулицю тільки на пішохідних переходах та тільки на зелене світло світлофору. Перед початком переходу впевнюйтесь, що всі автомобілі зупинились і вас пропускають», —наголосили патрульні.

Нагадаємо, наприкінці листопада внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали — серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.