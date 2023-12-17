В наступному році з бюджету Миколаївської області планують виділити 159 мільйонів гривень на капітальний ремонт та модернізацію Обласного палацу культури.



Відповідний проект був закладений в програмі економічного та соціального розвитку області на 2024 рік, яку ухвалили депутати в ході сесії обласної ради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Згідно з ухваленим проєктом, кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт приміщень Обласного палацу культури, фонтану, а також на модернізацію сценічного комплексу, звукового та світлового обладнання.

Також передбачено встановлення автоматичної системи пожежогасіння, реконструкцію глядацького залу та площі для без бар’єрного користування ними.

Зазначено, що капітельний ремонт планують виконати в період з 2024 по 2025 роки.

Зокрема, під час обговорення депутат Юрій Кормишкін зауважив, що не розуміє, чому під час війни виникає потреба не у підтримці ЗСУ чи роботи бізнесу, а на реконструкцію обʼєктів культури.

— У нас немає коштів на ЗСУ, ми бізнес не підтримуємо, але в «Програмі затвердження економічного і соціального розвитку на 2024 рік» виділяємо кошти на обласний палац культури. Цей фонд знаходиться в місті, куди ж ми виділяємо кошти? — сказав Юрій Кормишкін.

За рішення про затвердження програми економічного та соціального розвитку області на 2024 рік — «за» проголосували 38 депутатів, 4 — «утрималися».

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаївська область завдяки співпраці з міжнародними донорами та бізнес-партнерами є лідером з витрат коштів без додаткового залучення грошей з бюджету.