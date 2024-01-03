Польські фермери 4 січня відновлять блокаду прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині», якщо не отримають письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог.

Про це повідомляє PAP, з посиланням на слова лідера організації Романа Кондрува.

Згідно зі словами Кондрова, фермери у середу, 3 січня, мають вирішити, чи продовжувати блокаду на пункті пропуску «Медика – Шегині». Також він зазначив, що наразі відсутнє письмове підтвердження щодо задоволення їхніх вимог.

«Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади», – заявив лідер організації.

Головними вимогами протестувальників є збільшення суми кредитів для аграріїв, дотації на кукурудзу та збереження сільськогосподарського податку на торішньому рівні.

Як сказав Кондров, він ще не отримав письмового запевнення, що вимоги будуть задоволені.

Зазначається, що якщо переговори в середу не принесуть результату, то аграрії у четвер о 9:00 відновлять акцію протесту і знову перекриють кордон у Медиці.

Нагадаємо, що 24 грудня польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновився.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.