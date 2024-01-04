Американський актор та сценарист Міккі Рурк закликав шанувальників допомогти постраждалим від Росії херсонцям. Він оголосив про збір на один мільйон доларів для благодійної організації One World Aid Alliance, співзасновником якої є помічник і добрий друг зірки з Миколаєва Дмитро Корнійчук.

З українцем Міккі Рурк працює вже 10 років, заповів йому всі свої статки та навіть заявив, що хоче бути похованим в Україні, де виріс його найкращий друг, написав 71-річний артист в Instagram.

— Я хочу побажати щасливого нового року всім в Україні. Я знаю, що ви проходите через багато дуже важких речей. Асистент, з яким я працюю вже 10 років — Діма — він з України, і я його дуже люблю. У нього є 12 членів родини в Україні... Моє повідомлення для всіх людей в Україні, і воно немає нічого спільного з політичною фігнею. Все, що ми намагаємося робити — допомагати людям, — сказав Міккі Рурк.

Мільйон доларів, які благодійний фонд українця та актор прагнуть зібрати, спрямують на допомогу з житлом херсонцям, які залишилися без даху над головою через російський тероризм.

Раніше американський актор і сценарист Міккі Рурк висловив підтримку Україні, яка страждає від російської агресії.