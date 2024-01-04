У Білому домі повідомили, що Америка не має грошей для нової військової підтримки України до ухвалення нового пакету Конгресом США.

Про це під час брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише «Європейська правда».

— Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити, – сказав Джон Кірбі.

Він пояснив, що президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

Наразі потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий пакет, щоб США могли надати Україні нову безпекову допомогу.

За словами Кірбі, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого «чарівного горщика», в якому можна було б знайти підтримку для України.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення нового безпекового пакета для України вартістю 250 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійшли компоненти до засобів протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.