Пошкоджена лікарня на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Ввечері 31 січня російські російські війська вдарили по селі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Пошкоджено лікарню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Керовані авіабомби влучили на території цивільної лікарні», – написав він.

Внаслідок удару прийшлось евакуювати 38 людей, з них п’ять – працівники закладу. Чотирьом людям на місці надали першу медичну допомогу. Обстріл пошкодив фасад будівлі, вікна та дах. Наразі ліквідація наслідків триває.

«Всіх пацієнтів було евакуйовано, частину — розміщено в інші заклади. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом», — зазначив він.

Пошкоджена лікарня на Харківщині. Фото: Олег Синегубов

Пошкоджена лікарня на Харківщині. Фото: Олег Синегубов

Пошкоджена лікарня на Харківщині. Фото: Олег Синегубов

Ворожі війська ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих немає.

Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 1 лютого запустили чотири ударні БПЛА по території України.