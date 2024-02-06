Волонтери «Української команди» привезли захисникам на південному напрямку 50 FPV-дронів та півтори тисячі обігрівних наборів.

Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Цю допомогу для бійців волонтери передали командиру зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів ОУВ «Херсон» генерал-майору Дмитру Марченку.

«Привезли нашим захисникам на південному напрямку необхідні речі: 50 FPV-дронів, наземну станцію керування безпілотниками та півтори тисячі обігрівних наборів. Передали цю допомогу легендарному командиру зведеного загону груп безпілотних літальних апаратів ОУВ «Херсон» генерал-майору Дмитру Марченку, а в народі — кіборгу «Марчелло», — повідомив Артур Палатний.

«Українська команда» привезла FPV-дрони. Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда»/Facebook

«Українська команда» привезла FPV-дрони. Скриншот: Волонтерський штаб «Українська команда»/Facebook

Нагадаємо, в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Зазначається, що в країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби.

Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів». Підрахунки робили в одиницях випущених БПЛА, тобто з урахуванням великої кількості дешевих FPV-дронів, яких раніше не виробляли.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.