Засідання уряду. Фото: Урядовий портал

Відкриття морського кордону в Чорному морі дозволило Україні у першому півріччі 2024 року на 35% наростити експорт товарів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, Україна вийшла на довоєнні показники експорту.

Він зазначив, що з першого дня свого вторгнення Росія робила все, аби українські порти на Чорному морі були заблоковані.

«Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття Українського морського коридору. Минув рівно рік, і сьогодні ми можемо оцінити надзвичайно важливі результати для нашої країни. Більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України за цей рік. Вантажообіг склав більш ніж 64 мільйонів тонн. Майже 44 мільйони тонн зернових було експортовано з України», — говорить Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що за сім місяців 2024 року українські морські порти обробили 59,9 мільйона тонн вантажів.