Теплогенеруюче підприємство у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Борг мешканців Миколаєва за теплопостачання перед ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» складає 137 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

На підприємстві зазначають, що для тих громадян, які вже мають заборгованість, передбачена можливість укладення договору реструктуризації, що дозволяє сплачувати борг частинами.

— Договір можна укласти як офлайн, звернувшись до наших фахівців абонентського відділу, так і онлайн, якщо споживач перебуває за межами міста або країни, – нагадують фахвці.

Нагадаємо, що в «Миколаївоблтеплоенерго» планують ввести нову тарифну політику, яка передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Що відомо про опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.