Національний банк України, фото: УНІАН

За тиждень з 12 по 16 серпня Національний банк України продав на міжбанківському ринку 518,6 мільйона доларів, при цьому не здійснив жодної купівлі валюти.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 12 по 16 серпня Нацбанк продав 518,6 мільйонів доларів, що на 22,6 мільйонів доларів менше, ніж попереднього тижня. При цьому протягом цього періоду Нацбанк не купував валюту.

З початку року Нацбанк продав 19 мільярдів доларів, тоді як купив лише 118,6 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.