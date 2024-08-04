Сонячні електростанції в Тростянецькій міській лікарні, фото взято для ілюстрації

Офіс відновлення та розвитку Миколаєва отримав 100 тисяч євро на встановлення сонячних електростанцій у міській лікарні №1.

Відповідний меморандум 1 серпня міська рада підписала з Німецьким товариством міжнародного співробітництва та Громадською організацією «Школа енергоефективності», повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.

Там додали, що на реалізацію цього проєкту витратять також 5,5 тисяч євро з міського бюджету. Встановлення сонячної електростанції, кажуть в Агенції, дозволить значно знизити витрати комунального закладу на електроенергію та забезпечити безперебійну роботу лікарні навіть під час відключення світла.

«Це зменшить навантаження на загальну електричну мережу та підвищить енергетичну стійкість закладу», – додали там.

Нагвдаємо, Управління капітального будівництва Миколаєва оголосило тендер на ремонт діагностичного відділення Миколаївської міської лікарні №1.