Євген Бабков та Сергій Павлишко. Фото: НикВести

Агенція регіонального розвитку Миколаївської області визначила пріоритетні напрямки роботи, серед яких, забезпечення області та міста Миколаїв питною водою.

Про це стало відомо під час прес брифінгу, 21 лютого, передають «НикВести».

Викоюччий обов'язки директора Агенції регіонального розвитку Миколаївської області Євген Бабков заявив, що агенція зараз співпрацює з донорами для встановлення водоочисних споруд на території шкіл та ліцеїв у Миколаївській області та місті Миколаїв щоб місцеві мешканці могли отримувати питну воду.

— Ми хочемо щоб наші громади вже самі вміли писати грантові заявки, отримували міжнародні кошти. Тобто це не бюджетні кошти, але і бюджетні грантові програми також є, — сказав Євген Бабков.

За його словами, агенція визначила для себе пріоритетні напрямки – серед них, зокрема, і водопостачання.

— Є багато проектів з якими працює агенція, це і економіка, і відбудова, і відновлення, і водопостачання. Дійсно є пріоритети на сьогоднішній день, серед яких, наприклад, водопостачання. Наразі в області, і в Миколаєві дуже велика проблема з цим.

Також Бабков додав, що Первомайська громада все надіслала заявку потенційному донеру на рахунок відновлення Башти Рожновського, яка була зруйнована зруйнована

— Первомайська громада взагалі дуже постраждала. Якщо ми знаходимо якийсь грант, а вони оновлюються постійно, ми одразу направляємо, комунікуємо. Звісно, ми не можемо знати потреби всіх 52-х громад, тому ми і стровирили цю мережу людей на місцях, які знають контректно проблеми, потреби, — сказав він..

Заступник Євгена Бабкова додав, що не може оприлюднити весь план роботи на 2024 рік, тому що в Агенції регіонального розвитку немає закладених бюджетних коштів.

— Ми повинні самі шукати гранти і працювати над тим, які проекти нам потрібні зараз. Ми віділили воду, — сказав Сергій Павлишко.

Нагадаємо, як Сєнкевич поїхав у Берлін на конференцію щодо відновлення водопостачання у Миколаєві.