Нічний Миколаїв, 2019 рік, фото: Андрій Дронов

В бюджеті Миколаєва грошей на вуличне освітлення вистачить до кінця 2024 року. Через введення графіків відключень світла місто економить кошти на електроенергії.

Про це під час спілкування зі ЗМІ розповів міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Зазначимо, на початку 2024 року мер сказав, що з необхідних для освітлення вулиць Миколаєва 160 мільйонів гривень бюджет виділив лише 80 мільйонів на півроку. Наразі за рахунок економії місту вистачає грошей.

Однак, за словами мера, якщо ситуація з дефіцитом в енергосистемі не зміниться, то за останні 5 місяців Миколаїв замінить світильники на енергозберігаючі.

— Якщо до кінця року ситуація не буде змінюватись, ми використаємо ці кошти на заміну світильників на енергозберігаючі. Поки ситуація нам дозволяє. Вимушений сказати, мені здається, що освітлення на вулиці це не лише питання краси, а й безпеки, щоб люди не падали, відчували себе безпечно. Але якщо сьогодні люди вимушені сидіти без світла вдома і тримати продукти в холодильнику, переживаючи, що не можуть забезпечити базовими потребами електроенергії, буде кощунством вмикати електроенергію в місті. Думаю, що всі до цього ставляться з розумінням, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві задля економії електроенергії, планували припинити освітлення прилеглих територій та будівель виконавчих органів, а також скоротити освітлення на вулицях і в парках.

Раніше під час пресконференції в травні 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич поділився планами щодо повної заміни освітлення в місті на LED технології з метою мінімізації споживання електроенергії.

Як відомо, відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.